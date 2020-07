Paris : deux personnes en urgence absolue après un incendie dans le 10e arrondissement

Quelque 70 sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur le lieu du sinistre.

Un important incendie s'est déclaré rue Civiale, dans le 10e arrondissement de Paris, dans la matinée du vendredi 17 juillet. Deux personnes se trouvent en urgence absolue, selon un premier bilan communiqué par les pompiers de Paris à franceinfo, et cinq personnes sont en urgence relative – notamment une policière.

Les causes de l'incendie sont toujours inconnues, mais d'après les pompiers, le feu est désormais maîtrisé. Un périmètre de sécurité a été établi dans le quartier. Les soldats du feu ont réalisé un "certain nombre de sauvetages". Près de 70 pompiers et trois lances à incendie ont été mobilisés.