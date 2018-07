Climat : l'Europe du Nord victime de la sécheresse

La Suède est en proie aux flammes. Nourrie par la sécheresse, une cinquantaine de feux de forêt embrase le pays jusqu'en Laponie, au-dessus du cercle polaire. Les autorités ont fait appel à l'aide internationale et ont évacué les zones à risques. "Il est quasiment impossible d'éteindre certains foyers. Nous avons essayé d'éviter qu'ils se propagent, mais surtout, ce que l'on constate, c'est que les températures ne vont pas diminuer. La météo n'est pas avec nous", a déploré Britta Ramberg, de l'agence suédoise de sécurité civile.

Du jamais vu

Situation également critique en Lettonie où les pompiers luttent depuis mercredi 18 juillet pour contenir un vaste incendie dans l'ouest du pays. La vague de chaleur et de sécheresse est exceptionnelle dans le nord de l'Europe. Elle touche également la Lituanie, la Pologne, l'Allemagne, la Norvège, et la Suède, où elle n'a jamais été aussi longue depuis plus d'un siècle. Conséquence : des prés sans bétail ni herbe verte. La pluie se fait attendre avec impatience. Plus à l'Ouest, à Londres, l'herbe habituellement si verte de Hyde Park a radicalement jaunie en quelques jours. Depuis 50 ans, l'été n'a jamais été aussi chaud au Royaume-Uni et on annonce des températures encore plus élevées.

