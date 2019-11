Californie : dix jours de bataille contre les flammes

Des collines noircies par les flammes. Les incendies qui touchent la Californie (États-Unis) menacent désormais la ville de Santa Paula et ses nombreuses fermes. Malgré l'aide d'agriculteurs, le propriétaire d'une exploitation a vu tout son travail partir en fumée. Ce nouveau feu a déjà ravagé 3 500 hectares. De leurs côtés, les pompiers tentent de contenir l'incendie par un soutien aérien, mais aussi en débroussaillant des zones vulnérables.

Aucune victime à déplorer

Samedi 2 novembre, cela fait dix jours que les foyers se multiplient un peu partout en Californie. "Nous sommes au cœur d'une grande bataille, ça fait plus d'une semaine que nous nous battons et on n'en voit pas encore la fin", déplore Mark Lorenzen, pompier. Les nombreuses évacuations préventives se sont révélées efficaces, car les incendies qui sévissent aux États-Unis n'ont fait aucun mort jusqu'à présent.

