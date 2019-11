Incendies en Californie : des chevaux sauvés des flammes

La scène est apocalyptique. En Californie (États-Unis), un ranch est balayé par les flammes, piégeant une dizaine de chevaux. Tout autour de l'enclos, un mur de feu les empêche de s'enfuir. Dans cette vallée à l'est de Los Angeles, les secours s'activent, car le temps presse. Il faut éteindre l'incendie avant qu'il n'atteigne les bêtes. Alors, des propriétaires bravent tous les dangers pour faire sortir les animaux du brasier, un à un. Tous sont finalement sauvés in extremis. Un peu plus loin, un chien et un troupeau de chèvres ont pu être délivrés. Le vent souffle toujours, mais l'opération de sauvetage est terminée.

Une vidéo vue plus de 10 millions de fois

De l'autre côté de Los Angeles, un cheval sur le point d'être évacué fait demi-tour et se rue sur la colline pour rejoindre ses compagnons et les mettre hors de danger. En deux jours, cette vidéo émouvante a été vue plus de 10 millions de fois.

