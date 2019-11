Californie : des chevaux sauvés du brasier de justesse

Dans la vallée de Jurupa (Etats-Unis), des chevaux sont cernés par un mur de flammes, pris au piège, en pleine nuit, au cœur du ranch où ils passent habituellement l’essentiel de leur temps, en toute quiétude. Conscients du danger, les pompiers tentent d'éteindre le brasier, mais l’incendie progresse inexorablement, poussé par des vents dépassant les 60 km/h. Un énième géant de flammes dans cette région largement touchée par les incendies ces dernières années.

Un homme providentiel

Le feu est là, implacable, et commence à brûler le ranch qui finira totalement carbonisé, tout comme plusieurs maisons du quartier. Face aux murs de flammes, les chevaux, paniqués, semblent condamnés. Heureusement, un homme courageux, intervient in extremis, défie les flammes et permet aux chevaux d’échapper au piège de feu. Finalement, ils seront mis à l’abri et finiront sains et sauf. Pour ces équidés, plus de peur que de mal.

