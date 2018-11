Californie : des incendies incontrôlables, un bilan qui s'alourdit

La petite ville de Paradise compte ses morts. 23 victimes piégées pour la plupart dans leurs maisons. "On n'a pas encore eu le temps d'inspecter toutes les maisons. Elles sont éparpillées un peu partout dans le secteur, et je ne pense pas que nous ayons suffisamment de chiens entraînés à trouver des cadavres", explique Greg Royat, du Département des incendies en Californie.

250 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer

Plus au sud, près de Los Angeles, un autre incendie sévit. Il est particulièrement dévastateur et attisé par des vents violents. 250 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer, et les pompiers avouent leur impuissance : ils ne parviennent pas à maîtriser ces incendies, les plus ravageurs de ces dernières années.

