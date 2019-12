Australie : des incendies hors de contrôle

L'Australie est en guerre contre les incendies. Dans la nuit du 22 au 23 décembre, deux habitants sont sauvés des flammes par hélicoptère. La localité de Balmoral, à 150 kilomètres de Sydney, a été en partie dévastée. Un habitant, encerclé par les flammes, a vu l'enfer. "Le jardin était en feu, la route était en feu. J'ai vu que je ne pouvais pas partir. Le jour d'avant, j'avais construit un four, j'ai rampé dedans et j'ai attendu une demi-heure, le temps que le feu me passe dessus", explique Steve Harrison, un rescapé.

Les feux sévissent depuis trois mois

Les pompiers sont débordés. À certains endroits, l'eau vient à manquer, c'est la panique. "C'est terrifiant, totalement terrifiant. Personne ne doit être dans les parages. Partez immédiatement si on vous le dit", recommande Maggie Walsh, une sauveteuse. Depuis trois mois, les feux font rage en Australie. L'équivalent d'un territoire comme la Belgique est parti en fumée. Dans certaines parties du pays, les températures grimpent jusqu'à 45°C en ce début d'été.

Le JT

Les autres sujets du JT