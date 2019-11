Australie : de violents incendies ravagent la côte Est

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La côte Est de l'Australie fait face à de nombreux incendies. Une centaine de feux de brousse sont en cours. D'après les pompiers, le pays n'a jamais été confronté à autant d'incendies en même temps. 17 ne sont toujours pas maîtrisés et s'intensifient en raison des vents violents et des températures élevées. "Même les plus petites braises se développent très rapidement, de nouveaux feux s'allument très vite donc on a une expansion rapide et exponentielle des incendies", regrette Shane Fitzsimmons, le responsable des services d'incendie de Nouvelle-Galles du Sud (Australie).

Une centaine de koalas auraient péri dans les flammes

Les flammes s'entendent sur plus d'un millier de kilomètres. Les régions de Queensland et de Nouvelle-Galles du Sud sont les plus menacées. 70 appareils ont été mobilisés. Pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer mais les autorités s'inquiètent pour la sécurité des koalas, dont une centaine auraient déjà péri dans les incendies.

