Ardèche : 70 hectares de pins ont brûlé à Saint-Marcel-Lès-Annonay, 40 pompiers encore sur place

Le feu est pour l'heure fixé mais les risques de reprise sont élevés.

70 hectares de pins ont brûlé à Saint-Marcel-Lès-Annonay (Ardèche), en raison d'un incendie débuté samedi, rapporte dimanche 2 août France Bleu Drôme Ardèche. 40 pompiers étaient encore sur place dimanche matin en raison d'une reprise du feu dans la nuit, rapidement maîtrisée.

Les équipes vont cependant rester sur place dimanche, car les risques d'une reprise du feu restent élevés. Un quartier d'une quinzaine de maisons, avec une trentaine d'habitants, situé sur les hauteurs de Saint-Marcel-les-Annonay, a été partiellement évacué samedi.

Des renforts venus du Grand Est et de Bourgogne-Franche-Comté

Au plus fort de l'opération, 250 pompiers étaient mobilisés au sol. Les pompiers ardéchois ont reçu des renforts de leurs collègues drômois mais aussi de colonnes du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et du Doubs qui se dirigeaient plus au Sud, mais ont été détournées pour intervenir en Ardèche.

Cet incendie réveille parmi les habitants le douloureux souvenir de l'incendie survenu en 2000. À l'époque, l'incendie avait ravagé 1 500 hectares.