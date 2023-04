Immeubles effondrés à Marseille : l’hommage des habitants, les incertitudes des rescapés

L’émotion était palpable, dimanche 16 avril à Marseille, une semaine après l’explosion et le double effondrement de la rue de Tivoli. Les habitants du quartier ont rendu hommage aux victimes. Près de 300 personnes ont dû quitter leur logement, et s’interrogent pour leur avenir.

Huit longues minutes de recueillement, en hommage aux huit victimes de la rue de Tivoli. Puis ces applaudissements. Des bougies, des bouquets de fleurs et des messages de condoléances : Marseille (Bouches-du-Rhône) est encore meurtrie, dimanche 16 avril. À quelques mètres de là, les immeubles effondrés de la rue de Tivoli, soufflés par une explosion dans la nuit du dimanche précédent. Huit personnes ont perdu la vie.

91 personnes sont hébergées à l'hôtel

Une semaine après le drame, l’émotion est encore palpable. "Les gens en parlent tout le temps, on y pense", dit un habitant. 42 immeubles ont été évacués et 303 personnes ont dû quitter leur logement. L’appartement d’Hafida Bousehaba est en partie détruit, et elle est encore traumatisée. "J’ai vu la mort", répète-t-elle. Avec son fils, elle est relogée dans une chambre d’hôtel. Comme elle, 91 personnes sont hébergées à l’hôtel et ne savent toujours pas quand elles pourront réintégrer leur appartement. L’enquête se poursuit. La piste d’une explosion au gaz est pour le moment privilégiée.