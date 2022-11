Immeubles effondrés à Lille : la députée Violette Spillebout rend hommage au "héros" qui a permis l'évacuation anticipée des habitants

La députée Renaissance du Nord et conseillère municipale de Lille Violette Spillebout rend hommage sur franceinfo au "héros" qui a permis l'évacuation anticipée des habitants des deux immeubles qui se sont effondrés samedi 12 novembre dans la matinée dans le centre-ville de Lille. Dans l'après-midi, les sapeurs-pompiers ont indiqué être à la recherche d'un médecin porté disparu, qui aurait du prendre sa garde dans l'un des bâtiments effondrés.

franceinfo : Ces évacuations ont été possibles parce qu'un jeune homme qui rentrait à 3 heures du matin a vu un mur gondolé et a prévenu les autorités. Qu'en pensez-vous ?

Violette Spillebout : Je me suis réjouie qu'une personne rentrée tard dans la nuit ayant vu quelque chose d'inquiétant ait non seulement appelé la police municipale qui a été hyper réactive, mais que tout ça ait permis de sauver des vies. C'est formidable. C'est un héros et c'est un très bel exemple pour tous les citoyens, jeunes ou moins jeunes, de responsabilité. Quand on est vigilants, quand on regarde autour de soi, quand on a le bon réflexe d'appeler la police municipale, d'appeler les pompiers, et que derrière la chaîne se met en ordre de façon à protéger des vies, c'est une formidable fierté. On voit tellement de choses difficiles et douloureuses dans les journaux, dans notre vie quotidienne que finalement s'il n'y a pas de blessé aujourd'hui, on peut tous être heureux.

A présent, les experts vont rechercher la cause de ces effondrements. Y a-t-il un problème d'insalubrité dans la rue Pierre Mauroy ?

Ce n'est pas une problématique générale dans le centre-ville dont on entend parler. Il arrive dans toutes les grandes villes que parfois, selon l'entretien des bâtiments, on ait ce genre de drame et d'effondrement donc il ne faut pas faire une généralité. Aujourd'hui on a très très peu d'informations. On a lu qu'il y avait peut-être une fuite de gaz, peut-être des travaux, peut-être l'échafaudage. Là, ça va être un sujet d'expertise. (…) Je crois que les propriétaires sont responsables. Quand ils sont alertés, ils essaient de faire tous les travaux qu'il faut. Après, là, honnêtement, quand on passait devant France Loisirs ou Tape à l'œil [les boutiques au rez-de-chaussée des deux immeubles], on ne voyait pas des maisons insalubres.