Ille-et-Vilaine : une mère de famille en garde à vue après avoir menacé de mort deux membres de la communauté éducative à Rennes

Une enseignante et une agente territoriale ont été menacées de mort vendredi 15 octobre. Le recteur porte plainte.

Une mère de famille est en garde à vue vendredi 15 octobre au soir après avoir menacé de mort une enseignante et une agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (Atsem) à Rennes, rapporte France Bleu Armorique, confirmant une information de Ouest France.

Les faits se sont déroulés vendredi matin dans le quartier de Beaulieu, après un différent. La mère de famille a été interpellée en fin d'après-midi sans incident, selon le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc.

Dans un communiqué, le rectorat a annoncé qu'un dépôt de plainte de l'enseignante était en cours. "Les autorités académiques dénoncent ces faits inadmissibles et apportent à la professeure des écoles concernée tout le soutien et l'accompagnement nécessaires." Le recteur a annoncé s'associer à la plainte et "prendre toutes les dispositions nécessaires pour la placer sous protection fonctionnelle".