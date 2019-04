Hérault : des malfaiteurs volent dans un "escape game" un faux coffre-fort avec de l'argent, de la drogue et une arme factices

Le préjudice est estimé à seulement 200 euros, prix du faux coffre-fort dérobé, selon le gérant.

Des malfaiteurs ont forcé la porte d’un "escape game", ce jeu d’évasion grandeur nature, lundi 1er avril à Lattes (Hérault) et sont repartis avec un faux coffre-fort qui sert de décor au jeu et qui est rempli de faux billets et de fausse drogue, rapporte France Bleu Hérault mardi.

Les trois cambrioleurs se sont retrouvés dans la prison fictive du jeu. "J'ai la vidéo complète du cambriolage, on y voit les trois compères cagoulés avec des gants qui se saisissent du coffre et découvrent les lieux sans trop comprendre finalement où ils sont tombés. Ils ont dû mettre quelques minutes pour comprendre avant de se carapater, raconte le gérant, Victor Barrère. "C'est sans doute en rentrant chez eux après trois heures d'effort pour forcer le coffre qu'ils ont dû découvrir de l'argent factice, de la cocaïne factice et une arme factice, autant dire aucune valeur. Le poisson d'avril finalement c'est nous qui leur avons fait."

Préjudice faible

"Ils se sont limités à visiter la prison puisqu’ils ont pris la fuite après avoir vu un mannequin déguisé en gardien" et un bouquin intitulé Le couloir de la mort. "Ils ont dû avoir un mauvais pressentiment et ont dû prendre la fuite", ajoute-t-il.

"On peut s’estimer très heureux. J’avais très peur de tout trouver saccagé, mais on va pouvoir continuer de travailler", conclut le gérant. Le préjudice est estimé à seulement 200 euros pour le faux coffre-fort et l’écran vidéo dérobés. Le gérant a porté plainte.