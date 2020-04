Fillette grièvement blessée à Chanteloup-les-Vignes : "Nous devons la vérité à sa famille et aux Français", indique Christophe Castaner

La petite fille a été grièvement blessée samedi à Chanteloup-les-Vignes au moment même où des jeunes affrontaient la police. Selon sa mère, c'est un tir de lanceur de balles de défense qui l'a blessée.

Une petite fille de 5 ans a été grièvement blessée samedi après-midi à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines) au moment même où des jeunes affrontaient la police, dans le quartier sensible de La Noé. La petite fille a été blessée à la tête par un projectile non identifié et a dû être transférée en urgence à l'hôpital Necker à Paris. Elle a été opérée. D'après sa mère, c'est un tir de lanceur de balles de défense (LBD) qui a blessé la fillette mais pour l'instant, "on ne peut pas lier sa blessure aux échauffourées", a déclaré la procureure de Versailles.

"Une enquête a été immédiatement ouverte. Je suis très inquiet pour elle et il est normal que nous y voyons clair", a déclaré ce lundi sur franceinfo Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur.

Nous devons la vérité à sa famille et aux Français.Christophe Castanerà franceinfo

Christophe Castaner a expliqué qu'il y avait eu "14 tirs de LBD. Cela a été une scène de grande violence." Pour le ministre de l'Intérieur, ces actes ne sont pas "vraiment" liés au confinement. "C'est d'abord un vol de moto. Un individu a appelé la police, elle est immédiatement intervenue et a arrêté le délinquant qui était sur la moto volée. A ce moment-là, ils ont été pris à partie par une cinquantaine de jeunes qui ont commencé à leur jeter des projectiles. Deux policiers ont été blessés, deux voitures ont eu une vingtaine d'impacts et pour se dégager ils ont dû utiliser les moyens de défense dont ils disposent", a-t-il déclaré.