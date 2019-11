"Elle m'a dit qu'elle se faisait mordre aux jambes" : le témoignage du compagnon d'Élisa, tuée par des chiens dans l'Aisne

Une véritable tragédie. Samedi 16 novembre, en début d'après-midi, Élisa, une femme enceinte de 29 ans a été retrouvée morte dans une forêt de Retz, sur la commune de Saint-Pierre-Aigle (Aisne), près de Soissons. D'après les premiers éléments de l'enquête, elle serait décédée à la suite d'une attaque de chiens pendant qu'elle se baladait avec le sien, Curtis.

"Elle n'arrivait pas à tenir Curtis"

La victime enceinte de six mois s'est très vite sentie menacée. Elle a immédiatement appelé son compagnon pour lui dire qu'elle était en danger. Christophe a alors pris la route avant de retrouver le corps sans vie de sa compagne. Sous le choc, il a accepté de témoigner. "Elle m'a appelé en me disant que, grosso modo, il y avait plusieurs chiens, qu'elle se faisait mordre aux jambes et aux bras et qu'elle n'arrivait pas à tenir Curtis car il y avait trop de chiens autour d'elle", révèle-t-il. Une information judiciaire contre X a été ouverte.

