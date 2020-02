Affaire Elisa Pilarski : la juge d'instruction se rend sur les lieux du décès en forêt de Retz

La juge d'instruction chargée de l'enquête sur la mort d'Elisa Pilarski effectue ce mercredi 12 février un "transport sur les lieux" en forêt de Retz (Aisne), a appris franceinfo de source proche de l'enquête, confirmant une information de BFM.

L'objectif de ce déplacement de la juge d'instruction en forêt de Retz (Aisne) est de confronter les différents témoignages à la géographie du lieu où est morte Elisa Pilarski en novembre dernier. la jeune femme était sortie promener son chien dans cette forêt où une chasse à courre était organisée.

D'après l'autopsie, la jeune femme de 29 ans, enceinte, est morte d'une "hémorragie consécutive à plusieurs morsures de chiens aux membres supérieurs et inférieurs ainsi qu'à la tête". Afin d'identifier les animaux responsables, des prélèvements génétiques ont été effectués sur 67 chiens : les 5 American Staffordshire d'Elisa Pilarski et 62 chiens appartenant à l'association "Le Rallye la passion" organisatrice de chasse à courre. On attend toujours les résultats de ces analyses.

Une information judiciaire a été ouverte contre X pour "homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence (...) résultant de l'agression commise par des chiens".