Une explosion accidentelle dans un train pakistanais fait 65 morts

Un incendie dans un train pakistanais provoqué jeudi 31 octobre au matin par l'explosion d'une bonbonne de gaz que des passagers utilisaient pour chauffer un repas jeudi a fait au moins 65 morts, a déclaré la ministre provinciale de la Santé, Yasmin Rashid.

Les flammes ont ravagé trois wagons d'un train de passagers qui circulait près de la ville de Rahim Yar Khan, dans la province du Punjab. Une grande partie des victimes ont trouvé la mort en se jetant hors du train, a déclaré à la télévision Geo le ministre des Transports, Sheikh Rashid Ahmed. Les images du train envahi par les flammes sont particulièrement impressionnantes.

Terrible fire on a train near Rahim Yar Khan in Pakistan... at least 46 people killed according to one local official - though the numbers aren’t totally clear... picture sent by local journalist pic.twitter.com/dIX6HiFHFs