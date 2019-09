Pakistan : un séisme de magnitude 5,2 fait au moins 19 morts et 300 blessés au Cachemire

De nombreuses habitations et infrastructures ont été endommagées par la secousse, survenue à une profondeur de 10 kilomètres.

Un séisme de magnitude 5,2 a fait au moins 19 morts et plus de 300 blessés, mardi 24 septembre, a indiqué l'adjoint de l'inspecteur principal de Mirpur, dans la partie du Cachemire contrôlée par le Pakistan. L'épicentre se situe à 22,3 kilomètres au nord de la ville de Jhelum, à la limite entre la province du Pendjab et le Cachemire sous contrôle pakistanais, selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS). Survenue à une profondeur de 10 kilomètres, la secousse "a été ressentie dans la plus grande partie de la province du Pendjab [et] dans certaines parties du Khyber Pakhtunkhwa", dans le nord-ouest du Pakistan, a déclaré à l'AFP le météorologue pakistanais Muhammad Riaz.

A Mirpur, des blessés étaient étendus sur des matelas à même le sol devant les services d'urgence de l'hôpital, a constaté un journaliste de l'AFP. De nombreuses habitations et infrastructures ont été endommagées. Outre la route, trois ponts ont été endommagés, a indiqué lors d'un point presse le président de l'Autorité nationale de gestion des désastres, le lieutenant-général Mohammad Afzal, qui a de son côté fait état de 10 morts et 100 blessés. Le barrage de Mangla Dam, à proximité, n'a en revanche pas été affecté, a-t-il précisé. L'armée pakistanaise a annoncé avoir mobilisé des avions et des équipes médicales ainsi que des troupes dans les zones affectées au Cachemire.