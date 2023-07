Info franceinfo Explosion rue Saint-Jacques à Paris : une troisième personne est morte, annonce le parquet

La victime figurait parmi les blessés en urgence absolue après l'explosion du 21 juin dans un immeuble de la rue Saint-Jacques à Paris.

Une troisième personne est morte, un mois après l'explosion de la rue Saint-Jacques à Paris, a appris vendredi 21 juillet franceinfo auprès du parquet de Paris. Cette femme figurait parmi les blessés en urgence absolue depuis l'explosion du 21 juin dernier dans le cinquième arrondissement de la capitale.

Six jours après l’explosion et l'effondrement de l'immeuble, qui avait fait une cinquantaine de blessés, un premier corps avait été retrouvé dans les décombres le 27 juin. Une deuxième victime est morte dans la nuit du 6 au 7 juillet. Avec ce nouveau décès, il reste encore un blessé en urgence absolue.



Les investigations sur l'explosion suivie de l'effondrement de l’immeuble ont été confiées le 3 juillet dernier à un juge d’instruction, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour "homicide involontaire", "blessures involontaires de plus et de moins de trois mois, par violation manifestement délibérée d’une obligation de sûreté ou de prudence prévue par la loi ou le règlement".

Au début du mois de juillet, une soixante de familles étaient toujours privées d'accès à leur logement rue Saint-Jacques. Si l'origine de l'explosion "reste à élucider", "la question d'une origine liée au gaz a fait l'objet d'interrogations légitimes de la population", a affirmé la maire de Paris. Anne Hidalgo a aussi annoncé le 5 juillet une "mission transpartisane" sur "les modalités d'exécution de la concession du gaz à Paris confiée à GRDF".