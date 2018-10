Redoine Faïd : un détenu très surveillé

Il est arrivé discrètement mercredi 3 octobre à Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. Redoine Faïd a passé sa première nuit dans cette prison quelques heures après avoir été arrêté dans sa dernière planque de Creil (Oise). C’est ici, dans cette prison très sécurisée, que dorénavant il purgera ses peines et attendra son nouveau procès pour évasion. Avec ses hauts murs d’enceinte qui l’encerclent et ses filins anti-hélicoptère, Vendin-le-Vieil est une des prisons les plus sécurisées de France.

Un détenu dangereux

Le détenu lui-même sera très surveillé puisque placé à l’isolement, il sera seul autant en cellule qu’en promenade, et menotté lors de ses déplacements. Il est considéré comme détenu dangereux et à haut risque pour le personnel. "Je pense à mes collègues qui ont toujours le traumatisme de cette prise d’otage de 2013 (…) il y a toujours un risque pour le personnel", déclare Grégory Strzempek, délégué syndical UFAP-UNSA Justice. Redoine Faïd a réussi à s’évader à deux reprises, de prisons considérées comme sécurisées, modernes et adaptées.

