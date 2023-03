Dordogne : ce que l'on sait de l'évasion d’un détenu condamné pour assassinat

Un détenu de 56 ans s'est évadé lundi de la prison semi-ouverte de Mauzac (Dordogne), où il purgeait une peine de 28 ans de prison pour un double assassinat.

Le détenu qui s'est évadé lundi 13 mars de la prison de Mauzac (Dordogne) est âgé de 56 ans, a appris France Bleu Périgord. Philippe Dubois purge une peine de 28 ans pour assassinats et séquestration à Nice en 2002. Il avait été condamné en appel en 2008. Lors de ces procès, aux assises et en appel, Philippe Dubois avait été défendu notamment par l'actuel garde des Sceaux, maître Eric Dupond-Moretti. Selon les informations de France Bleu Azur, Philippe Dubois était libérable dans trois ans.

Condamné pour avoir tué sa propriétaire et son fils

Cet homme de 56 ans a été reconnu coupable d'avoir tué sa propriétaire et son fils à Nice en 2002. Aux assises, Philippe Dubois était dans le box des accusés avec deux complices, Laurent Gauvin et son père Patrick Gauvin. Selon les enquêteurs, les deux victimes louaient des terrains agricoles et leurs rentes leur rapportaient plus de 12 000 euros par mois. Cette somme a attisé les convoitises des trois hommes.

Il travaillait sur un chantier quand il est s'est évadé

Philippe Dubois avait bénéficié d'une mesure d'aménagement de peine validée par un juge d'application des peines, a appris mardi franceinfo de source proche du dossier. Ce détenu travaillait sur un chantier le jour et dormait à la prison de Mauzac la nuit. Lundi, il s'est présenté sur son lieu de travail à 13 heures mais deux heures plus tard il avait disparu lors de l'appel de 15 heures.

Incarcéré dans une prison atypique

La prison de Mauzac dans laquelle est incarcéré Philippe Dubois est atypique puisqu'il s'agit d'une prison semi-ouverte qui accueille des hommes condamnés à de lourdes peines. Selon les informations de France Bleu Périgord, ce détenu était arrivé à la prison de Mauzac il y a 10 mois. Avant cela il purgeait sa peine dans le Lot-et-Garonne.