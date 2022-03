Sept personnes interpellées dans un dossier lié au complotiste Rémy Daillet, figure de l'ultra-droite

Sept personnes ont été interpellées dans un dossier lié au complotiste Rémy Daillet, figure de l'ultra-droite, a appris mercredi 23 mars franceinfo auprès du parquet de Paris. Ces cinq hommes et deux femmes ont été interpellés dans le cadre d'une information judiciaire pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Ils sont en garde à vue depuis mardi matin.

Selon les informations de franceinfo de source proche du dossier, un ancien fonctionnaire de police et une avocate du barreau de Paris font partie de ces personnes placées en garde à vue.

Rémy Daillet est une figure des milieux complotistes et de l'ultra-droite. Soupçonné d'avoir préparé un coup d'État, il a été mis en examen fin octobre 2021 pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Quelques mois plus tôt, il avait été mis en examen en juin 2021 à Nancy et incarcéré dans l'affaire de l'enlèvement de la petite Mia dans les Vosges en avril dernier, qu'il est soupçonné d'avoir organisé.