Enfants fauchés à Lorient : le chauffard a été arrêté

Activement recherché depuis neuf jours, le chauffard qui avait renversé deux enfants à Lorient (Morbihan) a été arrêté mardi 18 juin. Mardi matin, il a été repéré à Caudan, une commune située près de Lorient, à moins de cinq kilomètres des lieux du drame. Le propriétaire d'un hôtel a identifié le chauffard grâce à l'appel à témoins. Il n'a pas opposé de résistance lors de son arrestation. Le 9 juin, sur un trottoir de Lorient, il percute deux enfants. Le premier est blessé, l'autre est grièvement blessé.

Il devrait être directement présenté à un juge

Le chauffard et sa compagne prennent la fuite. Trois jours plus tard, la passagère se rend aux autorités. Elle est mise en examen pour non-assistance à personne en danger et incarcérée. L’homme de 20 ans était en cavale depuis neuf jours. Son arrestation est un soulagement pour les proches des victimes. Connu des services de police pour des antécédents de conduite sans permis, le chauffard devrait être présenté directement à un juge.

