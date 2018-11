DIRECT. Effondrement d'immeubles à Marseille : un sixième corps découvert dans les décombres

Ce qu'il faut savoir

Un sixième corps, celui d'un homme, a été découvert mercredi 7 novembre à la mi-journée dans les décombres des immeubles qui se sont effondrés lundi à Marseille, a annoncé le procureur Xavier Tarabeux à l'AFP. Ce dernier doit tenir une conférence de presse au palais de justice à 17 heures à propos de l'enquête judiciaire. Suivez sur franceinfo l'évolution de la situation.

Six corps découverts sous les décombres. Les corps de quatre autres hommes et deux femmes ont déjà été retrouvés dans les gravats par les secours depuis mardi matin. Parmi ces victimes, trois ont été identifiées comme étant des locataires du 65 rue d'Aubagne, le seul des trois immeubles écroulés qui était officiellement habité au moment de la catastrophe, a précisé le procureur.

L'espoir de retrouver des survivants de plus en plus minces. Plus de 48 heures après l'effondrement des deux premiers immeubles, aux 63 et 65 de la rue, l'espoir de retrouver des survivants est de plus en plus mince. "Très, très vraisemblablement cinq personnes", ainsi que "trois visiteurs", se trouvaient au 65 rue d'Aubagne, le seul des trois immeubles écroulés officiellement habité au moment de la catastrophe, avait précisé le procureur mardi soir. Deux personnes pourraient donc encore se trouver sous les décombres.

La crainte d'"un effet domino". Les secouristes craignent également désormais "un effet domino" dramatique rue d'Aubagne, une rue en pente du quartier très populaire de Noailles, "où les immeubles sont appuyés les uns sur les autres, en épi", comme l'a expliqué mardi matin un marin-pompier de Marseille à l'AFP.