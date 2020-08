Drôme : une fête d'anniversaire dégénère en "projet X", la police obligée d'intervenir

Entre 300 et 400 jeunes se sont invités à la soirée. Bilan : chaises et vaisselle cassées, objets volés et tags sur les murs.

A l'origine, trois adolescentes organisent une soirée prévue pour une quarantaine de personnes au domaine des Frères maristes, à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme). (CAPTURE D'ECRAN GOOGLE MAPS)