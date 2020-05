Doubs : un couple condamné à de la prison ferme pour avoir torturé un jeune homme de 18 ans

Ils ont tendu un piège à leur victime avec l'aide de leur complice. Après l'avoir torturé pendant plusieurs heures, ils ont attaché le jeune homme à un arbre dans un bois durant la nuit.

Un homme, sa compagne et le frère de celle-ci ont été condamnés respectivement à six ans, cinq ans et trois ans de prison ferme mardi 26 mai par le tribunal correctionnel de Montbéliard, pour avoir séquestré et torturé un jeune homme en mai 2018, rapporte France Bleu Belfort-Montbéliard.

Plusieurs heures de supplice

Le couple suspectait ce jeune homme, âgé de 18 ans au moment des faits, d'agression sexuelle sur leur petite fille, qui l'accusait de s'être masturbé devant elle. Le couple décide donc de l'inviter à un barbecue et le fait tomber dans un guet-apens. Pendant plusieurs heures, avec l'aide de leur complice, ils rouent de coups la victime, la frappent avec un câble alors qu'elle est déshabillée, la brûlent avec de la vodka et un briquet, la menacent et l'attachent à un arbre pendant toute une nuit, dans un bois à proximité de leur maison.

La plainte pour attouchements présumés dont aurait été victime la fillette a, elle, été classée sans suite. Le jeune homme a été condamné en 2019 dans une autre affaire.