Disparition d'Émile : des ossements du petit garçon retrouvés

D'après les analyses ADN menées dimanche 31 mars, les ossements retrouvés au Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence) sont bien ceux du petit Émile, disparu le 8 juillet. Ils ont été découverts par une randonneuse à moins de 2 km du domicile des grands-parents.

Des forêts denses, des rivières de montagne, une zone vallonnée et des enquêteurs au travail. Dans une zone très quadrillée, des ossements appartenant au petit Émile ont été retrouvés samedi 30 mars. Une randonneuse a découvert un crâne d'enfant à seulement 1 km environ en contrebas du hameau du Haut-Vernet (Alpes-de-Haute-Provence), où le petit garçon avait disparu en juillet 2023. Après la découverte, le crâne a été transporté en hélicoptère vers un laboratoire scientifique de la gendarmerie pour être expertisé. L'ADN est formel, les ossements appartiennent à l'enfant de deux ans, disparu neuf mois plus tôt. Il est pour l'heure impossible de savoir les causes de sa mort.

Des fouilles relancées

Le maire du hameau a témoigné sa grande tristesse et assure avoir eu, jusqu'ici, espoir de retrouver l'enfant. Les parents d'Émile, qui habitent dans les Bouches-du-Rhône, ont été prévenus dans la matinée du dimanche 31 mars dans un communiqué. Ils parlent d'une douleur déchirante. Dans les prochaines heures, juges et enquêteurs vont relancer les fouilles de terrain et tenter de déterminer les causes précises de la mort de l'enfant.