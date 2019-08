Mort de Steve Maia Caniço Maia Caniço : le rapport de l'IGPN contesté

Ils étaient une dizaine devant le siège de l'IGPN, la police des polices afin de montrer leur défiance à la suite du rapport. Il exonère toute responsabilité des forces de l'ordre dans la mort de Steve Maia Caniço. "L'IGPN, c'est des flics, c'est dirigé par une femme, je crois ? Et en plus le directeur est nommé par Macron, il ne va pas mouiller la police. Et puis Castaner est toujours là".

Les deux juges ont demandé à être dessaisis

Dans le rapport, tout lien entre l'intervention de la police et la mort du jeune homme a été exclu. Mais ce rapport a été critiqué de toutes parts depuis, notamment à cause de l'oubli de témoins et un responsable des CRS non auditionné le soir de l'incident. Le ministre de l'Intérieur a assuré que l'enquête se poursuivrait dans la transparence. L'enquête judiciaire s'annonce difficile. Les deux juges ont demandé à être dessaisis du dossier et que l'affaire soit dépaysée dans un autre tribunal que Nantes afin de garantir l'objectivité de l'enquête.

