Affaire Lina : "L'objectif de retrouver la jeune fille a été atteint", juge Marc Rollang, capitaine de gendarmerie

Ce mercredi 16 octobre, le parquet de Strasbourg a annoncé que le corps de la jeune Lina, disparue depuis plus d’un an a été retrouvé dans la Nièvre.

Ce mercredi 16 octobre, le parquet de Strasbourg a annoncé que le corps de la jeune Lina, disparue depuis plus d’un an a été retrouvé dans la Nièvre.

Le corps de Lina, adolescente de 15 ans disparue depuis septembre 2023, a été retrouvé ce mercredi 16 octobre dans la Nièvre. Le corps a été découvert "dans une zone boisée et isolée de la région de Nevers", "immergé dans un cours d'eau situé en contrebas d'un talus", a précisé le procureur. "Les enquêteurs ont resserré les mailles pour en extraire des hypothèses de travail les plus crédibles possible avec l'exploitation d'un espace numérique, les témoignages, les perquisitions et les arrestations. Toute cette énergie procédurale pour en arriver à identifier un véhicule intéressant pour l'enquête", explique Marc Rollang, capitaine de gendarmerie, porte-parole de l'association Gendarmes et Citoyens.

"Un objectif rempli"

"Les enquêteurs ont découvert des éléments probants pouvant lier ce véhicule à Lina. Les gendarmes avaient un objectif à atteindre : celui de retrouver Lina. Et il a été rempli", estime-t-il.

Regardez l'intégralité de l'interview dans la vidéo ci-dessus.