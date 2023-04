Disparition de Leslie et Kevin : deux nouveaux suspects mis en examen, dont l'un pour assassinats

Les deux hommes, âgés de 23 et 24 ans, avaient été placés en garde à vue mercredi. Ils ont été incarcérés.

La liste s'allonge. Deux nouvelles personnes ont été mises en examen dans l'enquête ouverte après la mort de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat, a annoncé le parquet de Poitiers (Vienne), vendredi 14 avril. Mickaël Z., âgé de 23 ans et résidant dans la région d'Angers (Maine-et-Loire), a été mis en examen pour "assassinats", "modification d'une scène de crime", "enlèvement et séquestration" et "recel de cadavre". Stevan M., un Normand de 24 ans, est poursuivi pour les mêmes motifs, hormis "assassinats". Les deux hommes, en garde à vue depuis mercredi, ont été placés en détention provisoire.

Le couple de 22 ans et 21 ans avait disparu dans la nuit du 25 au 26 novembre à Prahecq (Deux-Sèvres), village de 2 000 habitants proche de Niort. Leurs corps ont été retrouvés les 3 et 4 mars dans les environs de Puyravault (Charente-Maritime).

Ces nouvelles interpellations interviennent un mois et demi après l'incarcération de trois suspects dans l'entourage des deux victimes. Tom Trouillet, 22 ans, un ami qui devait héberger le couple la nuit des faits à Prahecq, interpellé en Vendée fin février, a été mis en examen pour enlèvement et séquestration. Nathan Badji, 22 ans, et Enzo C., 23 ans, qui avaient été placés en garde à vue dans un second temps, ont été mis en examen pour assassinats, enlèvement et séquestration, et modification d'une scène de crime.