Assassinats de Leslie et Kevin : deux gardes à vue sont en cours, annonce le parquet

Trois autres personnes ont déjà été interpellées et mises en examen entre février et début mars.

"Deux gardes à vue sont en cours" vendredi 14 avril dans le cadre de l'enquête sur les assassinats de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres en novembre dernier, annonce le parquet de Poitiers à France Bleu Poitou, confirmant une information du Parisien. "Il n'y aura pas d'autre communication dans l'immédiat", ajoute-t-il.

>> RECIT. Mort de Leslie et Kevin : des suspicions d'enlèvement à la découverte des corps, comment l'enquête s'est organisée

Deux nouvelles personnes ont donc été interpellées dans le cadre de l'enquête sur la mort du jeune couple. Trois autres personnes avaient déjà été interpellées, mises en examen et placées en détention provisoire entre février et début mars. Il s'agit de trois jeunes hommes âgés de 22 à 23 ans. Deux d'entre eux ont été mis en examen pour "assassinats", "modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité" et "enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour". Le troisième homme a été mis en examen pour "enlèvement et séquestration non suivis d'une libération volontaire".

Leslie et Kevin avaient disparu dans la nuit du 25 au 26 novembre à Prahecq, village des Deux-Sèvres. Leurs corps ont été retrouvés les 3 et 4 mars dans deux endroits proches mais distincts, vers Puyravault (Charente-Maritime). Ils ont été tués à l'aide d'un "objet contondant", selon le parquet de Poitiers.