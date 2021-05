DIRECT. Le procès de Nordahl Lelandais pour le meurtre du caporal Arthur Noyer s'ouvre devant la cour d'assises de la Savoie

Ce qu'il faut savoir

Il va devoir s'expliquer devant des jurés. Nordahl Lelandais comparaît devant la cour d'assises de la Savoie, à Chambéry, à partir du lundi 3 mai. L'ancien maître-chien de 38 ans, également poursuivi dans l'affaire du meurtre de la petite Maëlys de Araujo en août 2017, est jugé pour avoir donné la mort, en avril de la même année, au caporal Arthur Noyer, 23 ans. L'ombre de la fillette, dont la mort a suscité beaucoup d'émoi dans l'opinion publique, planera inévitablement sur le palais de justice. Le procès sera présidé par François-Xavier Manteaux et l'accusation représentée par les avocates générales Thérèse Brunisso et Marianne Thirard. Suivez notre direct.

Des débats prévus pour durer jusqu'au 12 mai. Le procès se déroulera sur huit journées, jusqu'au 12 mai. La cour a prévu d'entendre au moins 24 témoins cités par l'accusation, auxquels s'ajouteront les témoins cités par les parties civiles. Treize experts se présenteront également à la barre. L'accusé encourt trente ans de réclusion criminelle.

Plus de 100 journalistes accrédités. Ce premier procès de Nordahl Lelandais – en attendant celui de l'affaire Maëlys, probablement en 2022 devant la cour d'assises de l'Isère – est très attendu du fait des mystères persistant sur les faits et sa personnalité. Plus de 100 journalistes sont accrédités, une gageure pour le petit palais de justice de Chambéry, en pleine crise sanitaire. Un important dispositif policier est prévu.

Des zones d'ombre à éclaircir. Si Nordahl Lelandais a reconnu avoir tué Arthur Noyer après l'avoir pris en stop à Chambéry dans la nuit du 11 au 12 avril 2017, il maintient qu'il s'agit d'un homicide involontaire, lors d'une bagarre. L'autopsie n'a pas permis de déterminer les causes exactes de la mort, le corps ayant été retrouvé trop longtemps après les faits. L'accusé en dira-t-il davantage à l'audience ? Sa défense n'a pas souhaité s'exprimer avant le procès.

L'ombre de Maëlys sur le procès. Les deux affaires ne sont pas jugées en même temps mais elles sont intimement liées. C'est l'enquête sur la disparition de Maëlys, 9 ans, lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin, le 27 août 2017, qui a permis d'orienter les gendarmes en charge du meurtre du caporal Noyer vers Nordahl Lelandais. Certains acteurs des deux dossiers auraient souhaité un seul et même procès. Mais les familles tiennent à ce que chacune "ait un procès qui lui soit spécifiquement dédié."