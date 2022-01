DIRECT. Le procès de Nordahl Lelandais pour le meurtre de Maëlys s'ouvre devant la cour d'assises de l'Isère

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #LELANDAIS

: La famille de Maëlys arrive au palais de justice.

: "Le temps de la justice est arrivé", déclare l'avocat de la mère de Maëlys en arrivant au tribunal de Grenoble. "Le moment est venu de mettre Nordahl Lelandais face à ces crimes. Nous le ferons avec dignité et combativité et avant tout pour Maëlys", lance-t-il.

: Faisons un nouveau rappel des principaux titres :



• Nordahl Lelandais est de retour aujourd'hui devant une cour d'assises à Grenoble pour répondre de la mort en 2017 de la petite Maëlys De Araujo. Suivez l'audience, qui commence à 10 heures, dans notre direct.



: L'audience doit commencer à 10 heures. Notre journaliste Catherine Fournier se trouve au palais de justice de Grenoble (Isère) pour suivre le procès de Nordahl Lelandais, qui doit répondre de la mort en 2017 de la petite Maëlys De Araujo. Elle partage des photos de la salle d'audience.

: Notre journaliste Catherine Fournier se trouve devant le palais de justice de Grenoble (Isère) pour suivre le procès de Nordahl Lelandais, qui s'ouvre aujourd'hui, pour répondre de la mort en 2017 de la petite Maëlys De Araujo. Il y a déjà du monde sur place.

: Nordahl Lelandais est jugé par la cour d'assises de l'Isère pour l'une des affaires les plus médiatiques de ces dernières années : l'enlèvement, la séquestration et le meurtre de Maëlys De Araujo, 8 ans, dans la nuit du 26 au 27 août 2017, lors d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère). L'ancien maître-chien de 38 ans campe sur sa version d'un homicide involontaire, comme lors de son procès à Chambéry (Savoie) pour le meurtre d'Arthur Noyer. L'entourage de Maëlys attend aussi des explications. Le mobile du crime constitue la principale zone d'ombre sur laquelle ce procès devra faire la lumière. Deux interrogations sont jusqu'ici restées sans réponse : Nordahl Lelandais a-t-il violé la petite fille ? A-t-il prémédité son acte ?



: Le procès de Nordahl Lelandais, suspecté du meurtre de Maëlys il y a quatre ans, doit débuter aujourd'hui. Ce procès doit durer trois semaines. Franceinfo s'est rendu à Pont-de-Beauvoisin, dans l'Isère, commune bouleversée par le meurtre de Maëlys. Le meurtre de Maëlys s'est immiscé en chacun des 3 500 habitants de la commune. Depuis la mort de l'enfant, la fête ne résonne plus vraiment dans le quartier. "Plus personne ne veut se marier dans cette salle" associée pour toujours à la disparition de Maëlys, confirme Edwige Comte, traiteur à Pont. Voici notre reportage.







: Il est un peu plus de 6 heures, voici un rappel des principaux titres :



• Nordahl Lelandais est de retour aujourd'hui devant une cour d'assises à Grenoble pour répondre de la mort en 2017 de la petite Maëlys De Araujo. Ce procès doit durer trois semaines et s'annonce comme l'un des plus suivis de l'année.



