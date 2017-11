Affaire Maëlys : l'appel poignant de la mère de la fillette

Dans une vidéo publiée sur Facebook et montée à base de photos de Maëlys et de musiques soigneusement choisies, la mère de la petite fille a tenu à rendre public sa peine et son espoir, trois mois après sa disparition. Cette vidéo est la première expression publique de Jennifer de Araujo depuis une conférence de presse donnée le 28 septembre dernier et lors de laquelle elle demandait au principal suspect, Nordahl Lelandais, de "coopérer avec la justice".





Le suspect se déclare toujours innocent



Depuis son interpellation, l'homme clame son innocence alors que les enquêteurs disposent d'éléments à charge, dont des traces ADN de Maëlys retrouvées dans son véhicule, qu'il avait soigneusement nettoyé après le mariage lors duquel la fillette a disparu en août dernier. Il a en outre eu plusieurs déclarations contradictoires lors des interrogatoires.

