Disparition de Diary Sow : l'étudiante sénégalaise est "saine et sauve" annonce le consulat du Sénégal

Vendredi, Diary Sow avait assuré aller bien et avoir fait "une petite pause pour retrouver (ses) esprits", selon des échanges publiés par son parrain

Diary Sow, jeune Sénégalaise étudiant en France, dont la disparition avait été déclarée le 7 janvier, a été retrouvée "saine et sauve". C'est ce qu'annonce le consultat du Sénégal à Paris dans un communiqué publié lundi 25 janvier. "Les autorités diplomatiques et consulaires du Sénégal en France informent que Mademoiselle Diary Sow a été retrouvée saine et sauve. Elle se trouve en compagnie de son parrain Monsieur Serigne Mbaye Thiam", ministre de l'Eau, qui a pris l'étudiante sous son aile, affirme le communiqué.

"Les autorités diplomatiques et consulaires du Sénégal en France remercient le gouvernement français pour son assistance efficace ainsi que l'ensemble de la communauté sénégalaise en France, en particulier les étudiants pour leur mobilisation", ajoute le texte.

Vendredi, Diary Sow, qui étudie en classe préparatoire au prestigieux lycée parisien Louis-Le-Grand, avait assuré aller bien et avoir fait "une petite pause pour retrouver (ses) esprits", selon des échanges publiés par son parrain, Serigne Mbaye Thiam.