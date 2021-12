Info franceinfo Disparition de Delphine Jubillar : la nouvelle compagne de Cédric Jubillar interpellée ce matin

Delphine Jubillar, 33 ans, a disparu il y a un an dans le Tarn. Cédric Jubillar est incarcéré depuis juin 2021.

La compagne actuelle de Cédric Jubillar a été interpellée et placée en garde à vue mercredi 15 décembre au matin, près d'un an après la disparition de Delphine Jubillar dans le Tarn, a appris franceinfo de source proche de l'enquête.

Cédric Jubillar est mis en examen pour homicide volontaire dans cette affaire et est en détention provisoire depuis juin 2021, mais il a contesté ces accusations plusieurs fois devant la justice.

Cédric Jubillar a signalé la disparition de son épouse, Delphine, le 16 décembre 2020 et expliquait qu'elle était sortie au milieu de la nuit pour promener les chiens, sans ne jamais revenir et laissant derrière elle leur deux enfants. Après l'ouverture d'une enquête pour disparition inquiétante dans un premier temps, une information judiciaire pour "arrestation, enlèvement, détention ou séquestration" a finalement été ouverte une semaine plus tard, puis requalifiée en "homicide volontaire". Le domicile du couple, en instance de divorce, a été perquisitionné plusieurs fois.