Delphine Jubillar a disparu de son domicile, dans le Tarn, en décembre 2020. Six mois après, les collègues de l’infirmière de 33 ans appellent à une marche silencieuse à Albi.

Six mois après la disparition de Delphine Jubillar, le mystère reste entier. Les collègues de l’infirmière de 33 ans, disparue en décembre 2020, organisent une marche silencieuse à Albi (Tarn), samedi 12 juin. Son mari et ses deux enfants sont revenus vivre chez eux, dans la maison de Cagnac-les-Mines, où ils vivaient tous ensemble. Le couple était sur le point de se séparer.

Que s’est-il passé dans la nuit du 15 au 16 décembre dernier ?

Dans le village, la peur semble s’être éloignée. "Les gens ont repris leur vie, et on ne peut pas savoir", affirme une habitante. Que s’est-il passé dans la nuit du 15 au 16 décembre dernier ? Selon son mari, Delphine quitte le domicile vers 23 heures avec ses deux chiens, ses clés, et son téléphone. Ne la voyant pas rentrer, il appelle les gendarmes. Les chiens perdent la trace de la femme au niveau d’un stop, à quelques dizaines de mètres de son domicile.