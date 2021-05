Disparition de Delphine Jubillar : une centaine de personnes rassemblées ce dimanche à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn

Une centaine de personnes se sont rassemblées dimanche 16 mai après-midi à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, cinq mois après la disparition de Delphine Jubillar, rapporte France Bleu Occitanie. À l'appel des proches et amis de la jeune femme disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, des dizaines de personnes, dont son mari Cédric, se sont retrouvées sur le stade de Cagnac.

Les proches continuent de se mobiliser

Depuis cinq mois, les recherches pour retrouver cette mère de famille de 33 ans n'ont rien donné. En plus de l'enquête en cours, les proches continuent également de se mobiliser.

Le couple était en instance de divorce au moment de la disparition. C'est Cédric Jubillar, père de leurs deux enfants, de 6 ans et un an et demi, qui l'avait signalée aux gendarmes dès le lendemain. Une information judiciaire a été ouverte pour "enlèvement, détention ou séquestration" et les enquêteurs privilégient toujours la piste criminelle.