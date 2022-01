Disparition de Delphine Jubillar : la zone des fouilles élargie vers le fond d'un vallon

Ils cherchent sans relâche. Au troisième jour de vastes fouilles pour retrouver le corps de Delphine Jubillar, disparue depuis plus d'un an dans le Tarn, la zone de recherche a été élargie mercredi 19 janvier, a constaté un correspondant de l'AFP sur place. La quasi-totalité des arbustes de la zone ratissée a été abattue, selon le journaliste présent sur ce site proche de Cagnac-les-Mines, où habitaient l'infirmière de 33 ans et sa famille. Son mari Cédric Jubillar, mis en examen pour meurtre, est incarcéré à la maison d'arrêt de Seysses, près de Toulouse, depuis son arrestation en juin 2020.

Le secteur d'une ferme incendiée

"Il y a eu une importante préparation du terrain. Le secteur ciblé a été débroussaillé avant le passage des chiens", a précisé à l'AFP une source proche de l'enquête. "Aujourd'hui, c'est au tour d'une équipe spécialisée avec des engins de détection, radars géodésiques et détecteurs de métaux qui participent aux fouilles", a-t-elle ajouté.

Une zone située en contrebas d'une ferme et proche d'un chemin a été ratissée. Le secteur, déjà fouillé en partie dans les semaines ayant suivi la disparition de Delphine Jubillar, a à nouveau retenu l'attention des enquêteurs après des déclarations d'un détenu d'une cellule voisine de celle de son mari. Il affirme que Cédric Jubillar lui a confié avoir enterré le corps dans la ferme, qui a brûlé depuis. L'un des avocats des proches de Delphine Jubillar, Philippe Pressecq, croit peu à cette hypothèse, considérant que le peintre plaquiste "manipule tout le monde depuis le début".