Procès de Jonathann Daval : déçue des réponses de l'accusé, la mère d'Alexia lui souhaite un "bon séjour en prison"

Isabelle Fouillot a tenté en vain, vendredi 20 novembre, d'obtenir de nouvelles explications sur le meurtre de sa fille Alexia, à la barre de la cour d'assises de Haute-Saône. "Je pense qu'Alexia voulait s'en aller. C'est pour ça que tu l'as tuée ?", a-t-elle demandé en s'adressant, d'une voix douce, directement à son ancien gendre, et refusant de concevoir que sa fille ait été tuée pour "de simples mots".

"- Tu te fichais d’Alexia

- Non je l’aimais, on s’aimait.

- La seule hypothèse que je vois c’est qu’elle voulait te quitter, qu’elle en avait marre,

- Non

- Ne me dis pas que c’est juste pour des mots"