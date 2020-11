DIRECT. Procès Daval : l'accusé interrogé sur sa personnalité, le verdict probablement repoussé à samedi

#COVID_19 Comment se faire connaître, quand on est un jeune chanteur ou musicien, dans une année où tout est bouleversé ? Ce week-end à Paris, il y aura un festival en ligne pour présenter les jeunes artistes : "Ici Demain". L'occasion de découvrir notamment le groupe Belvoir, fondé par Romain et François. il y a deux ans. Plus de détails dans notre article.

<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>