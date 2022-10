Le directeur de la PJ de Marseille démis de ses fonctions au lendemain d'une manifestation de ses troupes

Le directeur zonal sud de la police judiciaire de Marseille, Eric Arella, a été démis de ses fonctions, a appris vendredi 7 octobre franceinfo de source proche du dossier, après la manifestation de 200 officiers de police judiciaire jeudi 6 octobre à Marseille, à l'occasion de la venue du directeur général de la police nationale (DGPN), Frédéric Veaux.

De nombreuses mobilisations de policiers ont lieu depuis plusieurs jours dans toute la France contre la réforme voulue par le ministre de l'Intérieur, qui risque selon eux de "broyer" leur savoir-faire. Ce jeudi à Marseille, Frédéric Veaux a traversé les couloirs dans une ambiance glaciale, contraint de fendre une haie de manifestants bras croisés et silencieux.

"Une telle déloyauté n'est pas acceptable", explique la DGPN

"Évidemment, comme pour toute réforme, il y a des discussions, il peut y avoir des désaccords, mais une telle déloyauté n’est pas acceptable", explique la DGPN à franceinfo. "Les résultats à Marseille sont par ailleurs mauvais avec des niveaux records d’homicides alors que les effectifs ont été considérablement renforcés", poursuit la Direction générale de la police nationale.

Eric Arella a été ovationné dans l'après-midi par des dizaines d'officiers de police judiciaire lors de son départ de l'hôtel de police de Marseille, selon une vidéo transmise à franceinfo par une source proche du dossier.

Dans un communiqué publié ce vendredi, le syndicat des commissaires dénonce une décision "brutale et injuste" : "Limoger un chef de police doit rester un acte exceptionnel et justifié par des motifs graves et avérés."

Eric Arella occupait ce poste depuis 2015 et va désormais rejoindre l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) à partir de lundi, annonce la DGPN. Le nom de son remplaçant est déjà connu. Il s'agit de Dominique Abbenanti, jusqu'ici attaché de sécurité intérieure à Alger. Il a occupé un certain nombre de postes dans le domaine judiciaire, comme sous-directeur de la police technique scientifique mais aussi plusieurs fois chefs d'antenne PJ, notamment à Nice.