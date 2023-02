DIRECT. Enseignante tuée à Saint-Jean-de-Luz : l'élève soupçonné de l'avoir poignardée a été interpellé

Ce qu'il faut savoir

Une enseignante du lycée Saint-Thomas-d'Aquin de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) a été tuée, mercredi 22 février, après avoir été poignardée en plein cours par un élève de sa classe, a annoncé le parquet de Bayonne. Selon une source proche de l'enquête, l'agression de cette professeure d'espagnol a eu lieu en plein cours vers 10 heures. Suivez notre direct.

Un élève interpellé. L'adolescent soupçonné d'avoir commis les faits a été interpellé. Il est âgé de 16 ans. Pour l'instant, peu d'informations sont connues sur les motivations du suspect. Il aurait déclaré être possédé, selon une source policière à France Télévisions. La police judiciaire de Bordeaux est saisie.

Le gouvernement apporte son soutien à la communauté éducative. "J'imagine à peine le traumatisme que cela peut représenter", a réagi le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, lors du compte-rendu du Conseil des ministres. Il a également annoncé que le gouvernement apportait son soutien à la communauté éducative et que le ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye, allait se rendre sur place dans l'après-midi.

Les forces de l'ordre et les autorités sont sur place. La police, le préfet du département, le procureur de Bayonne et la rectrice de l'académie de Bordeaux se sont rendus sur place, selon un communiqué de la préfecture. Selon une source proche de l’enquête, il n’y a plus de danger à 11h30 au sein de l'établissement.