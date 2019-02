Des personnes piégées par la marée en Normandie, opération de sauvetage mouvementée

Dimanche en fin d'après-midi, un important dispositif de secours a été déployé pour venir en aide à quatre personnes piégées par la marée à Granville, en Normandie, selon nos confrères de France Bleu Cotentin.

Quatre personnes ont été piégées par la marée puis secourues dimanche en fin d'après-midi au pied de la pointe du Roc à Granville, rapporte France Bleu Cotentin lundi 18 février. Face à la montée des eaux, les victimes, une personne âgée, une femme adulte et deux enfants, avaient trouvé refuge dans une grotte à la base de la falaise.

Le sauvetage a duré plus d'une heure et demie

L'opération, compliquée, a duré un peu plus d'une heure et demie. Des sauveteurs en mer ont été mobilisés mais aussi des policiers, des pompiers et deux hélicoptères, un Dragon 50 de la Sécurité civile et un Caïman de la Marine nationale. Les sauveteurs en mer ont tenté une première approche avec une annexe qui a chaviré sous l'effet des vagues : deux sauveteurs sont tombés à l'eau. Un policier venu secourir la famille en détresse s'est, lui, fait piéger dans la grotte.

La personne âgée et un enfant, en état d'hypothermie, ont été hélitreuillés par le Dragon 50. Même chose pour les deux sauveteurs en mer et le policier. Pas de blessés à déplorer, mais un garçon âgé d'une dizaine d'années a été évacué à l'hôpital de Granville par précaution.