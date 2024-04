Décès de migrants dans la Manche : "Un drame qui aurait pu être évité", fustige Utopia 56

"C'est un drame qui aurait pu être évité", un "drame incroyable", fustige mardi 23 avril sur franceinfo Yann Manzi, co-fondateur de l'association humanitaire d'aide aux migrants Utopia 56, après la mort de cinq migrants lors d'une tentative de traversée de la Manche au niveau de la plage de Wimereux (Pas-de-Calais).

Yann Manzi pointe du doigt la responsabilité des politiques européennes. Il considère que "tant qu'on n'aura pas des routes sûres, les morts continueront". "Quand nos États reprendront la route des droits humains, on peut imaginer que ces drames cesseront", insiste-t-il. Le co-fondateur d'Utopia 56 dénonce la "sur-sécurisation des frontières, pour le Tunnel ou le passage en camion" et "la répression policière". Il estime que cela pousse les migrants "à prendre de plus en plus de risques". Le co-fondateur de l'association humanitaire est convaincu que "ce n'est pas parce qu'on dresse des murs ou qu'on surcharge les frontières des policiers" que les traversées cesseront.

"Si ces personnes ne passent pas aujourd'hui, rien ne les arrêtera, si ce n'est des routes sûres ou des ferrys pour sauver des vies." Yann Manzi à franceinfo

Il alerte, une nouvelle fois, sur la possibilité que "les morts continuent" en raison de ces politiques migratoires. "Il faut absolument entendre que la seule solution, c'est d'accueillir ces populations et de se répartir en Europe une partie de la migration du monde", ajoute-t-il.

S'il reconnaît qu'il faut "lutter contre les passeurs", Yann Manzi soutient que "la seule répression n'est pas la solution à apporter". Il se désole par ailleurs de voir une "Europe forteresse se construire devant nos yeux", dénonçant la loi, approuvée dans la nuit par le Parlement britannique, permettant l'expulsion vers le Rwanda de demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni.