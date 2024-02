Naufrage de migrants dans la Manche en 2022 : l'association Utopia 56 porte plainte contre la préfecture maritime pour "homicide involontaire"

L'association Utopia 56 a porté plainte contre la préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord et contre les garde-côtes britanniques pour "homicide involontaire" et "omission de porter secours", a appris mardi 6 février franceinfo auprès de l'association engagée dans la défense des migrants. La plainte a été déposée vendredi auprès du parquet de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) pour des faits remontant au 14 décembre 2022. Ce jour-là, une embarcation a fait naufrage. Trente-neuf personnes ont pu être secourues mais au moins quatre sont mortes. Une personne parmi elles a pu être identifiée, précise l'association.

Dans la nuit du 13 au 14 décembre 2022, l'équipe d'astreinte d'Utopia 56 de Grande-Synthe (Nord) explique avoir reçu un message audio sur sa messagerie. Dans ce message, on entend un homme sur une embarcation répéter avoir besoin d'aide, qu'il y a des enfants et des familles et que l'eau est en train de monter.

Le message est géolocalisé dans les eaux françaises. L'association contacte immédiatement la préfecture maritime par téléphone puis les sauveteurs français et britanniques par mail mais le message de détresse "mayday" pour activer les secours n'est émis qu'une heure plus tard par les garde-côtes britanniques. Un délai jugé tardif sur lequel Nikolaï Posner, porte-parole d'Utopia 56, s'interroge : "Dans une eau à une température de 5°C - ce qui était le cas à cette période de l'année - le temps de survie à l'eau est d'une heure. Vous n'avez pas l'espace pour hésiter à ce moment-là."

L'association demande "qu'une enquête soit ouverte"

Autre point que soulève l'association, le fait que des rescapés de ce naufrage indiquent avoir tenté d'appeler les secours français en vain : "On a l'impression que parfois l'Etat français laisse les bateaux dériver en espérant qu'ils passent la frontière et se retrouvent au Royaume-Uni."

"Si nous portons plainte aujourd’hui, c’est avec l’espoir de ne plus jamais avoir à le faire." Nikolaï Posner, porte-parole d'Utopia 56 à franceinfo

L'association demande désormais "qu'une enquête soit ouverte afin d'apporter vérité et justice sur ce drame". Sollicité par franceinfo, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord n'a pas répondu pour l'instant.

Selon Utopia 56, en janvier 2024, les traversées de la Manche ont augmenté de 13% par rapport à janvier 2023 et le nombre de personnes décédées à la frontière est lui passé de un à six sur les mêmes périodes. Concernant l'année 2023, environ 36 000 migrants ont tenté de rejoindre l'Angleterre en traversant illégalement la Manche au départ du littoral français, indique la préfecture maritime. Un chiffre en baisse de plus de 30% sur un an. La préfecture maritime dénombre 12 morts sur l'année écoulée.