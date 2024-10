Narcomicides à Marseille : "Il faut mettre plus de moyens, on est en train de se mexicaniser", alerte une membre du Collectif des familles

"Ce n'est pas faute d'avoir alerté avec notre collectif", déplore Atika Sadani, membre du Collectif des familles, association de victimes du narcobanditisme, lundi 7 octobre sur franceinfo, après la mort à Marseille, la semaine dernière, d'un adolescent de 15 ans et d'un chauffeur VTC. Un adolescent de 14 ans, soupçonné du meurtre du chauffeur VTC, a été placé en détention provisoire dimanche.

"Il faut mettre plus de moyens, on ne peut plus rester dans cette horreur, on est en train de se mexicaniser" poursuit Atika Sadani, qui se dit "écœurée". "Ces jeunes sont déconnectés de la réalité, insiste-t-elle, ils sont attirés par les réseaux sociaux et l'appât du gain". Le Collectif des familles avait demandé le lancement d'une enquête parlementaire sur le narcobanditisme, qui avait rendu ses conclusions dans un rapport publié en mai dernier. "Le constat a été fait, aujourd'hui on demande de passer à l'action, d'appliquer les conclusions du rapport", insiste Atika Sadani.

Elle demande notamment "plus de moyens pour la police et la justice", des peines "plus lourdes" mais aussi qu'un effort soit fait sur la sensibilisation et la prévention.