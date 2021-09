Marseille : un homme de 26 ans tué dans la cité de la Bricarde (15e)

Un homme a été tué lundi 13 novembre à Marseille dans un snack vers les locaux de l’association de la cité la Bricarde, dans les quartiers Nord, a appris franceinfo auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône confirmant une information de La Provence.

Le tueur, passager d’un scooter, est rentré dans le snack et a tiré une balle dans le cou de l'homme de 27 ans, indique Rudy Manna, du syndicat Alliance Police.

Trois meurtres dans ce quartier en 2021

En février 2021, un homme de 33 ans avait été tué dans ce quartier régulièrement endeuillé, et quelques semaines plus tôt un autre habitant de 41 ans avait été extirpé de force de son appartement et battu à mort à coups de barre de fer.

Le 1er septembre 2021, Emmanuel Macron s'est rendu à Marseille pour évoquer les difficultés de la lutte contre les violences liées au trafic de drogue, après un été marqué par une douzaine de règlements de compte sanglants dans les Bouches-du-Rhône. Les enquêteurs devront déterminer si ce nouvel homicide s'est produit dans ce contexte, qui serait le 16e depuis le début de l'année.