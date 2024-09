Les homicides à Marseille liés au narcotrafic ont été divisés par trois depuis le début de l'année 2024

Les narchomicides, c'est-à-dire les homicides liés au trafic de drogue, ont été divisés par trois depuis le début de l'année 2024 à Marseille (Bouches-du-Rhône), a appris samedi 14 septembre franceinfo auprès du procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone.

Selon les chiffres obtenus par franceinfo, douze personnes ont été tuées lors de narchomicides depuis le début de l'année 2024 à Marseille, alors que 39 personnes avaient été tuées à la même période en 2023. Au total, 37 homicides et tentatives ont été comptabilisés depuis le début de l'année 2024, contre 75 en 2023 à la mi-septembre, soit une baisse de près de 50 %.

Cette baisse s'explique avant tout par la forte domination d'une seule organisation criminelle dans la cité phocéenne. Si en 2023, deux gangs rivaux, la DZ Mafia et Yoda, se livraient une guerre sans merci, la DZ Mafia domine désormais le très lucratif marché du trafic de stupéfiants à Marseille. Un haut gradé de la police judiciaire explique d’ailleurs à franceinfo qu'une sorte de pacte de "non-agression" a été conclu entre la DZ Mafia et les autres petits réseaux de trafiquants marseillais.

La DZ Mafia continue d'étendre son influence

Le travail au long cours de la police judiciaire a lui aussi payé, avec le démantèlement de nombreuses équipes de jeunes tueurs à gages. Le procureur de la République de Marseille nous confiait par exemple en juin que sur toute l'année 2023, 189 personnes avaient été mises en examen pour des faits liés aux règlements de comptes sur fond de trafic de drogue.

Pour autant, les autorités ne veulent pas crier victoire trop vite, de nouveaux conflits pouvant éclater à tout moment, et alors que, selon un enquêteur joint par franceinfo, la très puissante et dangereuse DZ Mafia continue d'étendre son influence bien au-delà de Marseille et contrôle désormais des points de deal à Nîmes, Sète, Avignon, Valence et même Toulouse.

Un rassemblement contre le narcobanditisme a lieu samedi après-midi à Marseille. Cette marche des familles "pour la paix et la justice dans les quartiers" partira à 15 heures de la place de la Joliette.