Crimes du "Grêlé" : "On tombe un peu de l'armoire quand on apprend qu'on a trouvé l'auteur", s'exclame un avocat de familles de victimes

Me Didier Seban regrette toutefois que l'ancien gendarme suicidé emporte avec lui ses secrets. "On ne saura pas tout ce qu'a fait le 'Grêlé'", déclare l'avocat qui laisse entendre qu'il y a eu d'autres crimes.

L'identification du "Grêlé", un "cold case" vieux de 35 ans, a été confirmée jeudi soir par l'ADN retrouvé sur le corps de François Vérove, un ancien gendarme retrouvé suicidé alors qu'il était convoqué pour donner son ADN.

"Ça paraît incroyable", réagit vendredi 1er octobre sur franceinfo maître Didier Seban, avocat des familles de Cécile Bloch, Karine Leroy, et d'une victime de viol imputé au "Grêlé". "Ça fait tellement longtemps que les enquêteurs, la justice et les familles cherchent. On tombe un peu de l'armoire quand on apprend que l'on a trouvé l'auteur", explique-t-il.

"Il y a à la fois une sorte de satisfaction parce que pour les familles, ne pas savoir, c'est imaginer qu'on peut le recroiser à n'importe quel moment. Et aussi, après, un sentiment d'amertume, parce que qu'il ne livrera pas ses secrets." Me Didier Seban, avocat de familles de victimes du "Grêlé" à franceinfo

"On ne saura pas tout ce qu'a fait le 'Grêlé', alors que beaucoup de familles sont certainement dans l'attente de rapprochements, d'explications, regrette l'avocat. On parle d'un certain nombre de meurtres et de viols, mais on pense qu'il y en a d'autres."

L'identité du "Grêlé", surnommé ainsi à cause des traces sur son visage, demeurait inconnue depuis 35 ans. Accusé d'au moins quatre meurtres et six viols en région parisienne dans les années 1980 à 1990, il était recherché notamment pour avoir violé et tué la petite Cécile Bloch, 11 ans, en 1986.